Решите уровнение: 15х-6х+х=2,4.
Математика
Решите уровнение: 15х-6х+х=2,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х - 6х + х = 2,4 10х = 2,4 х = 2,4 / 10 х = 0,24
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