В автобусе ехали 10 человек. На остоновке несколько человек вышло и осталось 6 чело??ек. Сколько человек вышло из автобуса? Как составить задачу
Математика
В автобусе ехали 10 человек. На остоновке несколько человек вышло и осталось 6 чело??ек. Сколько человек вышло из автобуса? Как составить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было- 10 человек Вышло - ? Осталось - 6 человек 10-6=4(ч) вышло Ответ:4 человека
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