В автобусе ехали 10 человек. На остоновке несколько человек вышло и осталось 6 чело??ек. Сколько человек вышло из автобуса? Как составить задачу

Математика

В автобусе ехали 10 человек. На остоновке несколько человек вышло и осталось 6 чело??ек. Сколько человек вышло из автобуса? Как составить задачу

Автор: Гость