Решите уравнение: а)x+3,4=2,35 б) 2 5/8-x= 3 1/4

Математика
Решите уравнение: а)x+3,4=2,35 б) 2 5/8-x= 3 1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x= - 3,4 + 2,35 X=-1.05 Б) 25:8-х=3 3.125-х=3 -х= 0.96
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