ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!! НЕ ИГНОРЬТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шар массой 17,3 кг расположен между двумя плоскостями , угол между которыми 120 градусов. Плоскости составляют углы 30 градусов с горизонтальной повер...

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Система неподвижна, значит векторная сумма всех сил равна нулю. F+N1+N2=0 N1 и N2 - силы реакции опор. видно, что угол между векторами N1 и F - 150 гр. Очевидно, что N1=N2. то есть справедливо следующее равенство F=-2N1cosα N1=N2=F N1=mg/√3=100H.