Очень срочно нужны подробные ответы на вопросы по литературе!!!! По "Войне и миру" -Как изменилась Наташа после разрыва с князем Андреем? -В чем смысл богучаровского спора князя Андрея с Пьером?
Литература
Очень срочно нужны подробные ответы на вопросы по литературе!!!! По "Войне и миру" -Как изменилась Наташа после разрыва с князем Андреем? -В чем смысл богучаровского спора князя Андрея с Пьером?
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Гость:
Я не знаю как это было бы интересно и не хочу больше
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