Очень срочно нужны подробные ответы на вопросы по литературе!!!! По "Войне и миру" -Как изменилась Наташа после разрыва с князем Андреем? -В чем смысл богучаровского спора князя Андрея с Пьером?

Литература

Очень срочно нужны подробные ответы на вопросы по литературе!!!! По "Войне и миру" -Как изменилась Наташа после разрыва с князем Андреем? -В чем смысл богучаровского спора князя Андрея с Пьером?

Автор: Гость