ОЧЕНЬ СРОЧНО Сочинение на тему "Как я однажды помогала мама" ЗА РАННИЕ СПАСИБО)

Гость: Гость:

Как-то раз собака устроила бардак и я решила помочь маме.протёрла пыль до блеска.подмела и протёрла полы.помыла посуду и собаку.и в моёи доме стало очень чисто.к маминому приходу она меня похвалила.мы по ужинали и легли спать.