ОЧЕНЬ СРОЧНО Сочинение на тему "Как я однажды помогала мама" ЗА РАННИЕ СПАСИБО)
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ОЧЕНЬ СРОЧНО Сочинение на тему "Как я однажды помогала мама" ЗА РАННИЕ СПАСИБО)
Ответ(ы):
Гость:
Как-то раз собака устроила бардак и я решила помочь маме.протёрла пыль до блеска.подмела и протёрла полы.помыла посуду и собаку.и в моёи доме стало очень чисто.к маминому приходу она меня похвалила.мы по ужинали и легли спать.
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