Плиз помогите выполнить задание. Задание звучит так, выпиши только те глаголы кот??рые не имеют форм настоящего времени, Гудеть, мяукнуть, залаять прокукарекать, кипеть, свистеть, звенеть, висеть, чихнуть, колоть, поспорить, ...

Русский язык

Плиз помогите выполнить задание. Задание звучит так, выпиши только те глаголы кот??рые не имеют форм настоящего времени, Гудеть, мяукнуть, залаять прокукарекать, кипеть, свистеть, звенеть, висеть, чихнуть, колоть, поспорить, научить, повторить. Я пыталась его сделать но не смогла!!!! Плиз помогите

Автор: Гость