Плиз помогите выполнить задание. Задание звучит так, выпиши только те глаголы кот??рые не имеют форм настоящего времени, Гудеть, мяукнуть, залаять прокукарекать, кипеть, свистеть, звенеть, висеть, чихнуть, колоть, поспорить, ...
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Плиз помогите выполнить задание. Задание звучит так, выпиши только те глаголы кот??рые не имеют форм настоящего времени, Гудеть, мяукнуть, залаять прокукарекать, кипеть, свистеть, звенеть, висеть, чихнуть, колоть, поспорить, научить, повторить. Я пыталась его сделать но не смогла!!!! Плиз помогите
Ответ(ы):
Гость:
Залаять, прокукарекать, чихнуть, поспорить, научить
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