Произвести морфологический разбор слова выгнала

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Произвести морфологический разбор слова выгнала
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Выгнала-глагол,т.к обозночает действие.2.Начальная форма:выгнать3.постоянные признаки:совершенный вид,переходный,невозвратный,разноспрягнепостоянные признаки:изъявительное наклонение,прош.вр,ед.ч,ж.р,3.Синтаксическая роль:

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