Выполнить деление в двоичной СС 110111010 : 1101 =
Информатика
Выполнить деление в двоичной СС 110111010 : 1101 =
Ответ(ы):
Гость:
Я посчитала и я думаю что вот так 100010
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