Определить ширину Южной Америки по 10 параллели на юге от экватора, если известно что на ней 1 градус равен 109 км
География
Определить ширину Южной Америки по 10 параллели на юге от экватора, если известно что на ней 1 градус равен 109 км
Ответ(ы):
Гость:
Ну думай возьми атлас и смотри
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