Дуб дождя и ветра Вовсе не боится Кто сказал, что дубу Страшно про студится Ве??ь до поздней осени Он стоит зеленый Значит дуб выносливый Значит закаленный! Выпишите из текста четыре слова с безударными гласными

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Дуб дождя и ветра Вовсе не боится Кто сказал, что дубу Страшно про студится Ве??ь до поздней осени Он стоит зеленый Значит дуб выносливый Значит закаленный! Выпишите из текста четыре слова с безударными гласными
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Гость:
Дождь,боится,зелёный,закаленный,
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