Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением

Математика

Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением

Автор: Гость