Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением
Математика
Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением
Ответ(ы):
Гость:
2) длина окр= 2ПR 2х3,14х0.5=3.14
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