Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением

Математика
Очень Вас прошу ,ну помогите Я буду очень благодарна Да 15 баллов Решите только 1 и 2 пункт!!!!!!!С решением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)  длина окр= 2ПR 2х3,14х0.5=3.14
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