Придумайте задачи на тему влажность воздуха

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Задача 1. Температура сухого термометра равна 15°С, температура влажного термометра -10°С. Определите относительную влажность воздуха.(Ответ: 52%) Задача 2. Влажность воздуха равна 66%, а показание сухого термометра равно 20°С. Какую температуру показывает влажный термометр?(Ответ: tвл=16°С).Задача 3. Разность показаний сухого и влажного термометров равна 2°С. Относительная влажность воздуха 84%. Чему равны показания сухого и влажного термометра.( Ответ: t с =25°С, tвл =23°С ).