Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера

Математика
Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
248=3 ч плыла лодка до встречи 483=16 кмч скорость катера
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, УМОЛЯЮ!!! Я НЕ ПОНИМАЮ КАК ДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ!!((((
Ответить
Русский язык
Словообразовательная цыпочка со словами -старомодный, поданный, затихающий
Ответить
Математика
Встать пропущинные наименование и запиши их равенства 1кг= 1000 ...
Ответить
Математика
(а-с)-b a+b+c c-(a+b+d)
Ответить
Другие предметы
Сибирское народное средство 1л сока 400 г редьки
Ответить