Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера

Математика

Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера

Автор: Гость