Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера
Математика
Решить задачу от двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и лодка до встречи катер прошел 48 км лодка 24 скорость лодки 8 километров час найдите скорость катера
Ответ(ы):
Гость:
248=3 ч плыла лодка до встречи 483=16 кмч скорость катера
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