Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12см а гипотенуза 13см найдите в??орой катет,площадь треугольника, высоту, проведенную к гипотинузе
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12см а гипотенуза 13см найдите в??орой катет,площадь треугольника, высоту, проведенную к гипотинузе
Ответ(ы):
Гость:
Исходя из теоремы Пифагора выразим второй катет: квадрат катета будет равен разности между квадратом гипотенузы и квадратом катета (а^2= c^2-b^2) a^2=13^2-12^2=169-144=25 a=5 см. Формула длины высоты через стороны h=ab/c h=5*12/13=4,62 см Площадь данного треугольника равна S=12*5/2=30 кв. см.Ответ: второй катет 5 см.высота проведенная к гипотенузе 4,62 смплощадь 30 кв. см.
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