Один из катетов прямоугольного треугольника равен 8 см, а его проекция на гипотезу 6,4см. найдите площадь треугольника

Математика
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 8 см, а его проекция на гипотезу 6,4см. найдите площадь треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катет прямоугольного треугольника является средним пропорциональным между гипотенузой и своей проекцией на гипотенузу: а² = с * а'. a= 8, a' = 6,4, c = 8² / 6,4 = 10 см. Это гипотенуза.  Второй катет ищем по теореме Пифагора: b = √(c² - a²) = √(10²-8²) = 6 см. S = a*b/2 = 6*8/2 = 24 cм².
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