Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 18 градусов Найдите его др??гой острый угол Ответ в градусах

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Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 18 градусов Найдите его др??гой острый угол Ответ в градусах

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