СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев.Когда потратили 28 м обоев ,осталось ещё 20м .Сколько метров обоев было в каждом рулоне?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.
Математика
СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев.Когда потратили 28 м обоев ,осталось ещё 20м .Сколько метров обоев было в каждом рулоне?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+20=48 м обоев было 48÷6=8 м обоев в 1 ом рулоне 6Х=28+20 6Х=48 Х=48÷6 Х=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама купила 2кг рыбы по 160р. и пять кг картофеля. Какова цена картофеля,если мама ис??ратила 420р.?
Литература
Написать сочинение на тему:"Страница моего дневника.(школьного)Один школьный день." Желательно с шутками,максимум 10 предложений.
Английский язык
Математика
Русский язык