СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев.Когда потратили 28 м обоев ,осталось ещё 20м .Сколько метров обоев было в каждом рулоне?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.

Математика

СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев.Когда потратили 28 м обоев ,осталось ещё 20м .Сколько метров обоев было в каждом рулоне?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.

Автор: Гость