Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 47см найдите острый угол
Геометрия
Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 47см найдите острый угол
Ответ(ы):
Гость:
если 47 - градусы, то 180-90-47= 43 градуса
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