ПОМОГИТЕ!!нужно Перевести на английский язык. Обратите внимание на форму глагола ?? главном предложении: 1. Я надеюсь, что они будут заботиться о вас. 2. Я надеялся, что они будут заботиться о вас. 3. Он думает, что вы забудет...
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ПОМОГИТЕ!!нужно Перевести на английский язык. Обратите внимание на форму глагола ?? главном предложении: 1. Я надеюсь, что они будут заботиться о вас. 2. Я надеялся, что они будут заботиться о вас. 3. Он думает, что вы забудете об этом случае. 4. Он думал, что вы забудете об этом случае. 5. Мы не знаем, что родители придут до семи часов. 6. Она почувствовала, что что-то случиться. 7. Мы не знали, что родители придут до семи часов. 8. Вы знали, что они не придут. 9. Он был удивлен, когда узнал, что брат не вернется до утра. 10. Я уверен, что он получит хорошее образование. 11. Вы знали, что весь день будете дома? 12. Я не понял, когда он вернет деньги? 13. Мы боялись, что поезд опоздает, и мы будем ждать его целый час. 14. Секретарь не знает, получит ли он необходимую информацию во время. 15. Почему она уверена, что мы весь день проведем за городом? 16. Я надеялся, что жена приготовит обед до пяти часов, и в пять мы уже будем обедать. 17. Он не хотел верить, что мы придем домой только в девять вечера. 18. Мы уверены, что его картина попадет в музей.
Ответ(ы):
Гость:
1.I hope that they are going to care about you. 2.I hoped that they are going to care about you 3.He thinks that you are going to forget about accident 4.He thought that you are going to forget about this accident 5.- 6.She felt that something happened 7.- 8.you knew that they are noy going to come 9.He was surprised when he noticed that brother wont come home till morning 10.I am sure that he is going to get good education 11.Did you know that you will be at home all day? 12.- 13.We were scared that the train will be late and we are going to wait for an hour
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