ПОМОГИТЕ!!нужно Перевести на английский язык. Обратите внимание на форму глагола ?? главном предложении: 1. Я надеюсь, что они будут заботиться о вас. 2. Я надеялся, что они будут заботиться о вас. 3. Он думает, что вы забудет...

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ПОМОГИТЕ!!нужно Перевести на английский язык. Обратите внимание на форму глагола ?? главном предложении: 1. Я надеюсь, что они будут заботиться о вас. 2. Я надеялся, что они будут заботиться о вас. 3. Он думает, что вы забудете об этом случае. 4. Он думал, что вы забудете об этом случае. 5. Мы не знаем, что родители придут до семи часов. 6. Она почувствовала, что что-то случиться. 7. Мы не знали, что родители придут до семи часов. 8. Вы знали, что они не придут. 9. Он был удивлен, когда узнал, что брат не вернется до утра. 10. Я уверен, что он получит хорошее образование. 11. Вы знали, что весь день будете дома? 12. Я не понял, когда он вернет деньги? 13. Мы боялись, что поезд опоздает, и мы будем ждать его целый час. 14. Секретарь не знает, получит ли он необходимую информацию во время. 15. Почему она уверена, что мы весь день проведем за городом? 16. Я надеялся, что жена приготовит обед до пяти часов, и в пять мы уже будем обедать. 17. Он не хотел верить, что мы придем домой только в девять вечера. 18. Мы уверены, что его картина попадет в музей.

Автор: Гость