Укажите двузначное число,которое от перестановки его цифр увеличивается в 4,5 раза
Математика
Укажите двузначное число,которое от перестановки его цифр увеличивается в 4,5 раза
Ответ(ы):
Гость:
18 і 81 18 переставити буде 81 а якщо 18*на 4,5 буде 81
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