Укажите двузначное число,которое от перестановки его цифр увеличивается в 4,5 раза

Математика
Укажите двузначное число,которое от перестановки его цифр увеличивается в 4,5 раза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 і 81 18 переставити буде 81  а якщо 18*на 4,5 буде 81
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить рассказ про любимую игрушку
Ответить
Математика
Номер 5 срочно нужно
Ответить
Алгебра
Алгебра 7 класс Нужно решить второй столбик (ж-м) Быстрее прошу!!! 50 баллов!!!
Ответить
География
Придумайте вопросы к данным словам: нефть, соль, магма, песок, базальт, гравий, газ, торф, минералы) Пожалуйста) Это кросфорд: пример: Как называет...
Ответить
Английский язык
Помогите 10 балов 3 и 4 номер
Ответить