Алгебра 7 класс Нужно решить второй столбик (ж-м) Быстрее прошу!!! 50 баллов!!!
Алгебра
Алгебра 7 класс Нужно решить второй столбик (ж-м) Быстрее прошу!!! 50 баллов!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)(3a+1)^2-4=9a^2+6a-3 2)-25b^2+20b+5 3)4x^2-(1-3x)^2=-5x^2+6x-1 4)(2m+3)^2-9m^2=-5m^2+12m+9 5)16a^2-(3a-1)^2=7a^2+6a-1 6)25m^2-(2x+3m)^2=16m^2-12mx-4x^2
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