Доклад про писателя номер 2 класс

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Николай Николаевич Носов (1908 — 1976) – писатель, драматург. Родился Николай 10 ноября 1908 года в Киеве в семье актера. Высшее образование в биографии Носова было начато в художественном институте Киева. Но в 1929 году он перешел в другой институт – кинематографии, в Москве. Посвящать свое творчество детям Носов стал сразу после окончания обучения – он стал режиссёром и постановщиком мультфильмов, а также учебных кинолент. В 1938 году в журнале «Мурзилка» впервые в биографии Николая Носова были опубликованы его рассказы. В 1945 году вышел сборник под названием «Тук-тук-тук», который содержал ранее напечатанные рассказы. Однако самыми популярными историями в биографии писателя Н. Носова стали, несомненно, рассказы о Незнайке. После первой сказки («Винтик, Шпунтик и пылесос»), Носов издал трилогию о своем маленьком, непоседливом, комичном и любознательном герое. Так сказки «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» стали очень популярными, а автор получил Государственную премию Крупской.