Решите 11 с полным решением

Геометрия
Решите 11 с полным решением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11. В прямоугольном треугольнике против угла 60° лежит катет, равный √3/2 от гипотенузы и равный √3 другого катета. Пусть искомый катет, лежащий против угла 30°, равен Х. Тогда катет, лежащий против угла 60°, равен √3*Х. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения двух катетов, то есть 1058√3=(1|2)*Х*√3*Х. Отсюда Х²=2116. Тогда  Х=46. Ответ: катет, лежащий против угла 30°, равен 46.
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