Решите задачу в прикреплённом файле

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Физика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сделали чертёж, указали все силы, действующие на блоки. Затем написали второй закон Ньютона для каждого тела Для первого тела: Fтр+F+N1+m1g+T1=m1a Для второго:T2+m2g=m2a Теперь запишем второй з.Н в проекциях на каждую ось Для первого тела: OX: Fcos30-Fтр-T1=m1a OY: N1-m1g=0 Для второго тела:OY: T2-m2g=m2a Запишем третий закон Ньютона T1=T2 Приравниваем T1 первого уравнения к T2  второго уравнения, получаем Fcos-Fтр-T1-m1a=m2a+m2g Fтр=n(коэффициент трения)*N N=m1g, тогда Fтр=n(коэффициент трения)*m1g Уравнение получит вид: Fcos-n*m1g -T1-m1a=m2a+m2g Выражаем из этого уравнения a и получаем a=Fcos30-nm1g-m2g/m1+m2=1 м/c^2
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