Даны окружности (O;4см) и (O;5см)Имеют ли эти окружности общую точку?
Математика
Даны окружности (O;4см) и (O;5см)Имеют ли эти окружности общую точку?
Ответ(ы):
Гость:
Подробно: Расстояние между центрами окружностей меньше суммы радиусов, то окружности пересекаются т.е имеют 2 общие точки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З. 1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 2) чере…чу...
Математика
Для приготовления 100 г каши надо взять 30 г крупы.Сколько потребуется крупы для при??отовления 250 г каши?
Математика
Длина стороны квадрата равна 15 см. Найди длину прямоугольника, у которого такой же периметр, если его ширина равна 12 см.