Длина стороны квадрата равна 15 см. Найди длину прямоугольника, у которого такой же периметр, если его ширина равна 12 см.

Математика

Длина стороны квадрата равна 15 см. Найди длину прямоугольника, у которого такой же периметр, если его ширина равна 12 см.

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