Длина стороны квадрата равна 15 см. Найди длину прямоугольника, у которого такой же периметр, если его ширина равна 12 см.

Математика
Длина стороны квадрата равна 15 см. Найди длину прямоугольника, у которого такой же периметр, если его ширина равна 12 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Периметр квадрата= 60 Значит длина прямоугольника 60=2х+12*2 60=2х+24 2х=60-24 Х=18 Ответ 18
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