В равнобедренном треугольнике абс угол при вершине б 120 градусов а основание 6.най??ите боковую сторону
Геометрия
В равнобедренном треугольнике абс угол при вершине б 120 градусов а основание 6.най??ите боковую сторону
Ответ(ы):
Гость:
Углы при основании равны 30° sin 120° = (180-120) sin 60 = корень из 3 на 2 ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Выполните действия (2,6+3,7)*5 (18,07-6,03)*8 (24,95+17,8)*9 (48,316-19,83)*20 (15,07-8,9)*30 (2-0,7)*50
Математика
Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782км. Скорость первого поезда 52км ч , а второго 6...
Українська література
На Афон в печеру у монаха витер принис з ридного краю пелюстки квиток: a)ромашки; б)яблуни; в)вишни; г)черемхи.