В равнобедренном треугольнике абс угол при вершине б 120 градусов а основание 6.най??ите боковую сторону

Геометрия

В равнобедренном треугольнике абс угол при вершине б 120 градусов а основание 6.най??ите боковую сторону

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