Выполните действия (2,6+3,7)*5 (18,07-6,03)*8 (24,95+17,8)*9 (48,316-19,83)*20 (15,07-8,9)*30 (2-0,7)*50
Математика
Выполните действия (2,6+3,7)*5 (18,07-6,03)*8 (24,95+17,8)*9 (48,316-19,83)*20 (15,07-8,9)*30 (2-0,7)*50
Ответ(ы):
Гость:
(2,6+3,7)*5 =31,5 1) 2,6+3,7=6,3 2) 6,3*5=31,5 (18,07-6,03)*8=96,32 1) 18,07-6,03=12,04 2)12,04*8=96,32 (24,95+17,8)*9 =384,75 1) 24,95+17,8 2=42,75 2) 42,75*9=384,75 (48,316-19,83)*20 =569,72 1) 48,316-19,83=28,486 2) 28,486*20=569,72 (15,07-8,9)*30=185,1 1) 15,07-8,9=6,17 2) 6,17*30=185,1 (2-0,7)*50 = 65 1)2-0,7=1,3 2)1,3*50=65
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