На Афон в печеру у монаха витер принис з ридного краю пелюстки квиток: a)ромашки; б)яблуни; в)вишни; г)черемхи.

Українська література

На Афон в печеру у монаха витер принис з ридного краю пелюстки квиток: a)ромашки; б)яблуни; в)вишни; г)черемхи.

Автор: Гость