На Афон в печеру у монаха витер принис з ридного краю пелюстки квиток: a)ромашки; б)яблуни; в)вишни; г)черемхи.

Українська література
На Афон в печеру у монаха витер принис з ридного краю пелюстки квиток: a)ромашки; б)яблуни; в)вишни; г)черемхи.
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Автор: Гость
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Гость:
Приніс пелюстки вишні
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