Различие головастиков с рыбами

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У головастика жабры внешние. Желудка нет. У земноводных в эмбриональном состоянии имеется хвост, дышат они жабрами, они пойкилотермные, как и рыбы, органы выделения - мезонефрические почкиНо - они наполовину вышли из воды, появились конечности, редуцировался хвост, органы дыхания-легкие, а не жабры, в ротовой полости появились железы, прямая кишка открывается в клоаку, а не в анальное отверстие, сердце трехкамерное, второй круг кровообращения, прогрессирующие черты головного мозга, формирование поясов конечностей, аутостилия, дифференцировка позвоночника.