Задача по химии на смесь

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Решение: 1) C₈H₈+HCl=C₈H₉Cl 2) C₈H₁₆+HCl= не идет 3) C₈H₈+10O₂=8CO₂↑+4H₂O 4) C₈H₁₆+12O₂=8CO₂↑+8H₂O Найдем количество вещества HCl: моль n(HCl)=n(C₈H₈)=0,2 моль (из 1 уравнения) n(CO₂)=8n(C₈H₈)=8*0,2=1,6 моль (из 3 уравнения) n(H₂O)=4n(C₈H₈)=4*0,2=0,8 моль n(O₂)=10n(C₈H₈)=10*0,2=2 моль (в 3 уравнении) г (из 3 уравнения) г (из 3 уравнения) Найдем массу смеси CO₂ и H₂O из 3 уравнения: г Найдем другую массу смеси CO₂ и H₂O (из 4 уравнения) г n(CO₂)=n(H₂O)=х моль (из 4 уравнения реакции) Составим уравнение: 44х+18х=49,6 (где 44х - масса CO₂ и 18х - масса H₂O) 62х=49,6 х=0,8 моль n(CO₂)=n(H₂O)=0,8 моль (из 4 уравнения реакции) Найдем количество вещества O₂ из 4 уравнения: n(O₂)=1,5n(H₂O)=1,5*0,8=1,2 моль Найдем объем кислорода (воздуха) из 3 реакции: л Найдем объем кислорода (воздуха) из 4 реакции: л Найдем объем всего воздуха: л Ответ: 71,68 л