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Упрастите выражение 4(a-b)^2+8ab
Математика
Упрастите выражение 4(a-b)^2+8ab
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4a^2 - 8ab + 4b^2 + 8ab = 4(a^2+b^2)
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