У реченні Грибочки сушать білочки зрозуміло, що підметом є слово білочки. У якому ??еченні не можна однозначно визначити підмет? а) Кує залізо коваль б) Несе Галя воду в) Вовка ноги годують г) Автобус обігнав мотоцикл д) С...

Українська мова
У реченні Грибочки сушать білочки зрозуміло, що підметом є слово білочки. У якому ??еченні не можна однозначно визначити підмет? а) Кує залізо коваль б) Несе Галя воду в) Вовка ноги годують г) Автобус обігнав мотоцикл д) Співають пісні дівчата
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Ответ(ы):
Гость:
Вовка ноги годують , вариант в
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