Напишите пожалуйста ЭССЕ на тему Павел 1, Гений или злодей

Гость: Гость:

во-первых нужно для себя определиться - гений или злодей, а затем привести доказательства в пользу того или другого. Так, например, я считаю, что Петр1 гений, т. к. способствовал развитию судостроения в России, "прорубил окно в Европу" и т. д