1) При полном сгорании 200 г серы получили 60 л газообразного вещества. Объёмная доля выхода продукта реакции составит ... % 2) Алюминий не реагирует с веществом: 1. углекислый газ 2. разбавленная азотная кислота 3. разбав...

Химия

1) При полном сгорании 200 г серы получили 60 л газообразного вещества. Объёмная доля выхода продукта реакции составит ... % 2) Алюминий не реагирует с веществом: 1. углекислый газ 2. разбавленная азотная кислота 3. разбавленная соляная кислота 4. расплав гидроксида калия

Автор: Гость