1) При полном сгорании 200 г серы получили 60 л газообразного вещества. Объёмная доля выхода продукта реакции составит ... % 2) Алюминий не реагирует с веществом: 1. углекислый газ 2. разбавленная азотная кислота 3. разбав...
Химия
1) При полном сгорании 200 г серы получили 60 л газообразного вещества. Объёмная доля выхода продукта реакции составит ... % 2) Алюминий не реагирует с веществом: 1. углекислый газ 2. разбавленная азотная кислота 3. разбавленная соляная кислота 4. расплав гидроксида калия
Ответ(ы):
Гость:
1. 200g xL S+O2=SO2 32g 22.4L x=200×22.4/32=140L Ψ=60/140·100%=42.85%
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