Помогите пожалуйста Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З. 1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 2) чере…чур, бе…заботный, бе…брежный 3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 4) в…помнить, ...

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Помогите пожалуйста Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З. 1) бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 2) чере…чур, бе…заботный, бе…брежный 3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 4) в…помнить, не…держанность, ...бить
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Ответ(ы):
Гость:
3-я строчка беззубый, безграничный, безветренный
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