Разложить на множители 1) 2ab-3a 2) 6x(в шестой степени)+8x 3) 1/4a²-81 4) x²-12x+36

Алгебра
Разложить на множители 1) 2ab-3a 2) 6x(в шестой степени)+8x 3) 1/4a²-81 4) x²-12x+36
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) =а(2b-3) 2) =2х(3х^5+4) 3) =(1/2а-9)(1/2а+9) 4) =(х-6)^2=(х-6)(х-6)
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