3 целых7/12-2целых 11/12

Математика
3 целых7/12-2целых 11/12
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Ответ(ы):
Гость:
3 ц. 7/12 - 2ц. 11/12= 2/3
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