Составить рассказ про любимую игрушку

My favourite toy – Моя любимая игрушка I want to tell you about my favourite toy. I have got many toys. I have got cars, planes, soldiers, lego, stuffed animals, dolls, balls, robots, different games. I like them all. But most of all I like my teddy bear. I have this teddy for 2 years. My grandmother gave it to me for my birthday. Teddy is not very big. It has a funny face. Its colour is brown. It is very soft. I like to hug it. And I like to sleep with it sometimes. Разбор текста: I want to tell you about my favourite toy. – Я хочу рассказать вам о своей любимой игрушке. I have got many toys. – У меня много игрушек. I have got … – У меня есть… (выбираем игрушки из списка) cars – машинки planes – самолеты soldiers – солдатики lego – лего stuffed animals – плюшевые игрушки dolls – куклы balls – мячи robots – роботы different games – разные игры I like them all. – Они мне все нравятся. But most of all I like my teddy bear. – Но больше всего я люблю моего плюшевого мишку. I have this teddy for 2 years. – Этот мишка у меня уже 2 года. My grandmother gave it to me for my birthday. – Моя бабушка подарила его мне на день рожденья. Teddy is not very big. – Мишка не очень большой. It has a funny face. – У него смешная мордочка. Its colour is brown. – Он коричневого цвета. It is very soft. – Он очень мягкий. I like to hug it. – Я люблю его обнимать. And I like to sleep with it sometimes. – И иногда я люблю с ним спать.