Один из складов швейной фабрики имеет форму прямоугольника размером 58 м на 25м. Пятую часть площади всего склада занимает упаковочная тара,3/5 оставшейся площади -контейнеры с готовой продукцией,а на остальной площади размещен...
Математика
Один из складов швейной фабрики имеет форму прямоугольника размером 58 м на 25м. Пятую часть площади всего склада занимает упаковочная тара,3/5 оставшейся площади -контейнеры с готовой продукцией,а на остальной площади размещены контейнеры с сырьём.Какую площадь занимают контейнеры с сырьём.
Ответ(ы):
Гость:
58*25=1450 кв.м.- площадь склада 1450/5=290 кв.м.-занимает упаковочная тара (1450-290):5*3=696 кв.м.-контейнеры с гот.продукцией 1450-(290+696)=464 кв.м. ответ:464 кв.м.
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