Один из складов швейной фабрики имеет форму прямоугольника размером 58 м на 25м. Пятую часть площади всего склада занимает упаковочная тара,3/5 оставшейся площади -контейнеры с готовой продукцией,а на остальной площади размещен...

Математика

Один из складов швейной фабрики имеет форму прямоугольника размером 58 м на 25м. Пятую часть площади всего склада занимает упаковочная тара,3/5 оставшейся площади -контейнеры с готовой продукцией,а на остальной площади размещены контейнеры с сырьём.Какую площадь занимают контейнеры с сырьём.

Автор: Гость