Пішохід однокоренные слова чтобы произошло чередование гласных
Українська мова
Пішохід однокоренные слова чтобы произошло чередование гласных
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