Срочно! Помогите! Задание 3 класса

Математика
Срочно! Помогите! Задание 3 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В1;а3;с2 я примерно точно незнаю!
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