Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусам, а сумма гипотенузы и ??еньшего катета равна 30 см. Найдите гипотенузу треугольника.
Математика
Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусам, а сумма гипотенузы и ??еньшего катета равна 30 см. Найдите гипотенузу треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника всегда равна 180° поди угол прямой 90°, второй 60°, выходит оставшийся 180-60-90=30° катет против угла 30° является меньшим и равен половине гипотенузы. получается что если длину этого меньшего катета обозначить через Х, то длина гипотенузы 2Х, сумма = 3Х=30см получается катет Х=10, а гипотенуза = 20см
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