Разобрать слово по составу растопляет
Русский язык
Разобрать слово по составу растопляет
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Гость:
Рас приставка. топ корень. ляет суфикс.
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