Один из углов треугольника составляет 68 градусов , а два других равны между собою . Найди эти углы

Математика
Один из углов треугольника составляет 68 градусов , а два других равны между собою . Найди эти углы
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Гость:
Сумма всех углов треугольника =180° 180-68=112 112÷2=56
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