Один из углов треугольника составляет 68 градусов , а два других равны между собою . Найди эти углы
Математика
Один из углов треугольника составляет 68 градусов , а два других равны между собою . Найди эти углы
Ответ(ы):
Гость:
Сумма всех углов треугольника =180° 180-68=112 112÷2=56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The woman has three children.Tom has a sister.The girl has her stockungs on. Напишите пажалуйста по одному вопросу к каждому предложению.
Английский язык