Один комбайнер может убрать урожай пшеницы с участка на 24 ч. быстрее чем другой. При совместной же работе они закончат уборку урожая за 35 ч. Сколько времени потребуется каждому комбайнеру, чтобы одному убрать урожай?

Математика

Один комбайнер может убрать урожай пшеницы с участка на 24 ч. быстрее чем другой. При совместной же работе они закончат уборку урожая за 35 ч. Сколько времени потребуется каждому комбайнеру, чтобы одному убрать урожай?

Автор: Гость