Один Магазин получил от кондитерской фабрики 27 ящиков, в которых было 432 кг конфет. Сколько таких ящихов получил другой магазин, в который поступило 848 кг конфет?
Математика
Один Магазин получил от кондитерской фабрики 27 ящиков, в которых было 432 кг конфет. Сколько таких ящихов получил другой магазин, в который поступило 848 кг конфет?
Ответ(ы):
Гость:
Найдем, сколько кг конфет в одном ящике: 432 : 27 = 16 (кг) - столько конфет в одном ящике. Найдем, сколько ящиков получил второй магазин. Для этого массу всех конфет разделим на массу конфет в одном ящике: 848 : 27 = чуть больше 31 (проверьте правильность написанных Вами данных) Если все правильно - ответ будет 32
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