Один мудрый человек сказал :"если я не за себя,то кто за меня?Но если я только для себя ,то тогда зачем я?". Раскрой смысл этой моральной позиции .Выскажи свою точку зрения по отношению к позициям этого человека

Обществознание

Один мудрый человек сказал :"если я не за себя,то кто за меня?Но если я только для себя ,то тогда зачем я?". Раскрой смысл этой моральной позиции .Выскажи свою точку зрения по отношению к позициям этого человека

Автор: Гость