Один мудрый человек сказал :"если я не за себя,то кто за меня?Но если я только для себя ,то тогда зачем я?". Раскрой смысл этой моральной позиции .Выскажи свою точку зрения по отношению к позициям этого человека

Обществознание
Один мудрый человек сказал :"если я не за себя,то кто за меня?Но если я только для себя ,то тогда зачем я?". Раскрой смысл этой моральной позиции .Выскажи свою точку зрения по отношению к позициям этого человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты себя не будешь ценить,беречь,то и никто не будет.
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