Один поезд находился в пути 7 ч ,а второй -13 ч. Второй поезд проехал на 360 км больше ,чем первый .Сколько километров проехал каждый поезд , если они двигались с одинаковой скоростью?

Математика

Один поезд находился в пути 7 ч ,а второй -13 ч. Второй поезд проехал на 360 км больше ,чем первый .Сколько километров проехал каждый поезд , если они двигались с одинаковой скоростью?

Автор: Гость