Один поезд находился в пути 7 ч ,а второй -13 ч. Второй поезд проехал на 360 км больше ,чем первый .Сколько километров проехал каждый поезд , если они двигались с одинаковой скоростью?
Математика
Один поезд находился в пути 7 ч ,а второй -13 ч. Второй поезд проехал на 360 км больше ,чем первый .Сколько километров проехал каждый поезд , если они двигались с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 13-7 = 6ч (насколько дольше ехал второй поезд) 2.) 360:6 = 60 км/ч (сколько км он проехал за каждый час) 3.) 60*13 = 780 км (проехал всего второй поезд) 4.) 60*7 = 420 км (проехал всего первый поезд) Ответ: Первый поезд проехал всего 420 км, второй - 780 км.
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